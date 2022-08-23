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Война в Украине: ЮНИСЕФ оценил потери среди детей

Жертвами войны становились в среднем пять детей в день. Причиной большинства смертей и ранений стало применение взрывного оружия.
Война в Украине: ЮНИСЕФ оценил потери среди детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли или получили ранения по меньшей мере 972 украинских ребенка. Такие данные в понедельник, 22 августа, предоставила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, сообщила пресс-служба организации.

  По словам Рассел, жертвами войны становились в среднем пять детей в день. При этом причиной большинства смертей и ранений стало применение взрывного оружия.

В целом, отметили в ЮНИСЕФ, война повлияла почти на каждого ребенка в Украине.

Как указано, под ударом также оказалась система образования. В частности, каждая десятая украинская школа разрушена или повреждена.

"Дети в Украине срочно нуждаются в безопасности, стабильности, доступе к безопасному обучению, услугам по защите и психосоциальной поддержке. Но больше всего детям Украины нужен мир", - заявила директор.

Напомним, по последним данным Офиса генпрокурора, количество пострадавших детей в Украине выросло до 1096 - 373 погибших и 723 раненых.

 

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