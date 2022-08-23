Словакия передаст Украине 30 БМП
Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1 собственного производства, а взамен получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Pravda.Sk.
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"Я очень рад, что Словакия сможет безвозмездно передать Украине 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4", - сообщил он.
Для справки. BVP-1 – это модификация советской БМП-1, которая производилась бывшей Чехословакией в 1970-1980-х годах.
Ранее сообщалось, что вместе с бронемашинами Украина получит от Словакии боеприпасы и большое количество запчастей к этим БМП.
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