Украина получит зенитки IRIS-T SLM уже в ближайшие недели

Новейшие немецкие ЗРК скоро прибудут на фронт

Германия намерена передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе брифинга.

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“Мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы Iris-T не были поставлены в другую страну, а чтобы они были поставлены Украине. Это произойдет в ближайшие недели”, - заявила она.

Для справки. Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM – это новейшая система противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Установка способна поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. При этом обнаруживать воздушные цели ЗРК способен уже на расстоянии в 250 км.

Напомним, Словакия передаст Украине 30 БМП. Чехословацкая BVP-1 является лицензированной версией советской БМП-1, которая хорошо знакома украинским военным.

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