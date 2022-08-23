В ЕС решили учитывать политический аспект при выдаче виз россиянам

Европа по-прежнему не готова к полному визовому бану россиян

Страны Европейского союза будут учитывать политический аспект, рассматривая визовые заявки от граждан Российской Федерации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

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Она отметила, что в визовом вопросе необходимо рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.

"Они (страны ЕС, – ред.) должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", – заявила Хиппер.

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Еврочиновница подчеркнула, что в визовом вопросе страны ЕС должны соблюдать международные обязательства. Это в том числе означает необходимость выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также журналистам и диссидентам.

Напомним, в последние недели в ЕС началась острая дискуссия по вопросу визовых ограничений для россиян.

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