В ЕС решили учитывать политический аспект при выдаче виз россиянам
Страны Европейского союза будут учитывать политический аспект, рассматривая визовые заявки от граждан Российской Федерации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
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Она отметила, что в визовом вопросе необходимо рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.
"Они (страны ЕС, – ред.) должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", – заявила Хиппер.
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Еврочиновница подчеркнула, что в визовом вопросе страны ЕС должны соблюдать международные обязательства. Это в том числе означает необходимость выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также журналистам и диссидентам.
Напомним, в последние недели в ЕС началась острая дискуссия по вопросу визовых ограничений для россиян.
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