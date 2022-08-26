Армия Азербайджана заняла стратегический город в Карабахе

Город Лачин 30 лет находился под контролем армянских сил

Азербайджанская армия утром 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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“Сегодня, 26 августа, мы – азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия заняла город Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником”, – написал он.

Для справки. Лачин – маленький городок на юго-западном склоне Карабахского хребта, имеющий стратегическое значение. В этом месте начинается так называемый Лачинский коридор – единственный путь, по которому можно добраться из Армении в Карабах с помощью наземного транспорта.

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После войны 2020 года была достигнута договоренность, что Лачинский коридор перейдет под контроль Баку, но на переходный период его будут охранять российские “миротворцы”.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали демонтаж своих постов и баз в районе Лачинского коридора.

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