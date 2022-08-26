Агенты РФ шпионили за бойцами ВСУ на полигонах в Германии

Военная контрразведка Германии заметила подозрительную активность рядом с местами обучения украинцев

Российские спецслужбы пытались получить доступ к телефонам украинских бойцов, которые проходят обучение на военном полигоне в Германии. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в немецкой военной контрразведке.

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Отмечается, что российская шпионская сеть активизировались после того, как стало известно о планах Германии поставлять военную помощь Украине. Затем, когда украинские военные прибыли на обучение в Германию, рядом с полигонами военная контрразведка заметила мини-дроны и подозрительные автомобили.

В частности подозрительная активность была зафиксирована возле военных полигонов в Графенвере и Идар-Оберштайне. Именно там немецкие и американские инструкторы обучали украинских военных.

Напомним, по данным СМИ, Иран передал РФ сотни дронов и дал схему ухода от санкций. Москва и Тегеран, вероятно, снова смогли договориться.

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