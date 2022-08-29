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Компания Logitech ушла из России

Ведущие мировые бренды продолжают исход из страны-агрессора
 |  Автор: Юрий Кобзар
Компания Logitech ушла из России
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Ведущий мировой производитель компьютерной периферии компания “Logitech” уходит с российского рынка. Весь российский персонал будет уволен. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на свои источники.

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Известно, что последним рабочим днем у сотрудников российского офиса Logitech станет 31 августа. При этом отмечается, что поставки своей продукции в Россию компания приостановила еще в апреле.

Эксперты отмечают, что хотя Logitech обывателям известна в основном как производитель компьютерных клавиатур и “мышек”, ее главной “фишкой” являются камеры для видеосвязи. 

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“У Logitech по сути лучшие на рынке устройства для видеоконференц-связи — комплексные системы для переговорных комнат, конференц-залов, отдельные гарнитуры, веб-камеры”, – говорят эксперты.

Отмечается, что теперь российским потребителям придется переходить на китайские аналоги, которые либо сильно хуже по качеству, либо при аналогичном качестве сильно дороже.

Напомним, в РФ предлагают использовать ТЦ для производства беспилотников. Переоборудовать под производство беспилотников предлагают те торговые центры, которые торговали западными брендами.

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