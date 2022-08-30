Власти Франции и Германии уверены, возможность для граждан Российской Федерации покинуть страну имеет положительный смысл.

В последние недели лидеры восточных и скандинавских стран призывали ЕС закрыть свои границы для российских путешественников.

Франция и Германия распространили в столицах ЕС памятную записку, в которой четко заявили, что они выступают против запрета на поездки и предупреждают о непредвиденных последствиях такой меры. Об этом написали в Politico.

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"Ограничивая контакты с представителями режима и властями сферами жизненно важных интересов ЕС, мы должны стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения - по крайней мере, тех слоев, которые еще не полностью отчуждены от "Запада"", - пишут Париж и Берлин в памятке.

Встреча по этому поводу будет в среду, когда министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Праге. Перед этой встречей министры из стран, поддерживающих запрет, соберутся отдельно, чтобы выработать общую позицию и решить, насколько сильно они хотят настаивать на введении ограничений на поездки, прежде чем отправиться на встречу 27 министров в полном составе.

Франция и Германия утверждают, что разрешение россиянам покидать их страну - это хорошо. Они настаивают на том, что "хотят сохранить правовые рамки, позволяющие, в частности, студентам, художникам, ученым, специалистам - независимо от того, грозит ли им преследование по политическим мотивам - выезжать в ЕС".

Дипломаты все же ожидают, что министры согласятся расторгнуть соглашение с Москвой об упрощении визового режима, что, по сути, сделает получение разрешения на въезд в ЕС более обременительным и дорогим для россиян.

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В то время, лидеры сторонников запрета эмоционально утверждают, что несправедливо разрешать богатым россиянам ездить в Европу, которых, похоже, не беспокоит война на Украине. "Я лично считаю глубоко провокационным тот факт, что российские туристы могут проводить свой отпуск в Европе, в то время как украинские города обстреливаются и разрушаются", - сказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Напомним, в Черниговской области отменили светомаскировку. Также власти определили школы, которым нельзя открываться на 1 сентября.