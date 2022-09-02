В РФ бездомных начали вербовать в армию – СМИ

Первый такой случай зафиксирован в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге местные власти пытались завербовать бездомных на службу в армию для участия в войне против Украины. Об этом пишет российское оппозиционное издание “Бумага”.

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Представители благотворительной организации “Ночлежка”, которая помогает бездомным, рассказали, что к ним приходили сотрудники одной из районных администраций города. Чиновники хотели предложить подопечным этой организации подписать контракты на военную службу.

В частности сотрудники администрации принесли агитационные листовки и попытались поговорить с подопечными организации. Утверждается, что дежурный по приюту не позволил этого и попросил чиновников сперва поговорить с руководством приюта. Тогда непрошенные визитеры просто ушли.

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Позже чиновники снова пытались связаться с “Ночлежкой” по электронной почте, чтобы получить разрешение на раздачу бездомным листовок с агитацией записываться на службу в армии.

В администрации журналистам сказали, что данное событие было инициативой отдельных чиновников, а не решением руководства района. Чиновники просто хотели “донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно”, сказали там.

Напомним, Путин назвал новую причину нападения на Украину. Российский лидер рассказал школьникам, как его войска защищают Россию, убивая украинцев.

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