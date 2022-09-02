Компания Electrolux ушла из России

Шведская электроника и бытовая техника больше не будет поставляться в РФ

Шведский производитель бытовой техники и электроники компания Electrolux заявила об уходе с российского рынка и продаже своей дочерней компании в РФ местному менеджменту. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что уход из России не станет для шведов проблемой, поскольку на этот рынок приходилось всего около 1,6% от всего объема продаж компании и 4% от продаж ее европейского подразделения. Общий убыток из-за ухода с российского рынка Electrolux оценивает в 32,5 млн долларов.

В компании отметили, что после нападения России на Украину и последующего введения западных санкций продолжать работу в России для Electrolux стало невозможным.

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Продажу российского подразделения местному менеджменту в компании объяснили желанием обеспечить ответственный и контролируемый выход с рынка. При этом проданное подразделение продолжит обслуживать технику Electrolux в России. Но официальных поставок новой техники в РФ больше не будет.

Напомним, на нефть из РФ ввели потолок цены. Россия не сможет продавать нефть даже в нейтральные страны дороже цены, которую определит Запад.

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