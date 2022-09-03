Белый дом оценил остановку Северного потока

Российская газовая компания Газпром объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток якобы из-за обнаруженной неисправности.

Кремль использует энергетику как инструмент давления на Европу. Об этом в субботу, 3 сентября, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода Северный поток, пишет Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при президенте Соединенных Штатов.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", - отметил источник агентства.

При этом в США заявили, что Вашингтон и Европа координируют действия, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов энергоресурсов для предстоящего отопительного сезона.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона", - отметили в Белом доме.

Напомним, ранее российская газовая компания Газпром объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции Портовая, которая продолжает работать.

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