В Британии выбрали нового премьер-министра

Правительство Великобритании третий раз в истории возглавит женщина

Новым премьер-министром Великобритании избрана нынешняя глава МИД Лиз Трасс. Она заменит на посту Бориса Джонсона, сообщает Sky News.

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Так, сегодня, 5 сентября, полномочные представители Консервативной партии Великобритании провели финальное голосование, в ходе которого Лиз Трасс была избрана главой партии. Согласно британской политической традиции, глава правящей партии назначается главой правительства. Соответственно, Трасс сменит Джонсона на посту премьера после прохождения ряда формальных процедур.

Главным соперником Трасс в борьбе за премьерство был бывший министр финансов Риши Сунак. Однако в финальном раунде голосования он набрал вдвое меньше голосов, чем Трасс.

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Таким образом, Лиз Трасс станет третьей женщиной во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер, правившей в 80-х и Терезы Мэй, которая руководила Британией непосредственно перед Борисом Джонсоном.

Теперь Джонсон должен выступить с итоговой речью в парламенте и официально попросить королеву о своей отставке. После этого королева пригласит к себе Трасс и формально предложит ей сформировать новое правительство под своим началом.

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Для справки. Лиз Трасс родилась в 1975 году. Впервые попала в Парламент в 2010 году, а уже через два года стала министром образования. Позднее возглавляла министерство окружающей среды, минюст и МИД.

В вопросе российско-украинского противостояния Лиз Трасс является жесткой сторонницей Украины.

Напомним, в июле Борис Джонсон подал в отставку после серии скандалов, едва не приведших к бойкоту правительства со стороны топ-чиновников.

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