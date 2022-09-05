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В Германии могут ограничить потребление газа

РФ окончательно отрезала поставки газа немцам
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Германии могут ограничить потребление газа
Иллюстративное фото / depositephotos.com

Правительство Германии рассмотрит вопрос о целесообразности введения лимитов на потребление газа. Такие меры могут понадобиться после того, как РФ полностью прекратила поставки газа через "Северный поток-1", пишет Reuters.

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"Германия может ввести нормирование потребления газа. Мы знаем, что правительство максимально старается избежать этого", – заявил глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Отметим, что компания Uniper является основным импортером российского газа в Германии. В компании уже заявили, что рассматривают возможность подать в суд на "Газпром" с намерением добиваться компенсаций своим акционерам.

Напомним, в ЕС обсудят возможный лимит цен на импорт российского газа. Это произойдет уже 9 сентября.

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