ЕС обсудит вопрос установления лимита цен на импорт российского газа

Министры энергетики обсудят вопросы лимита на цены для импорта российского газа. Встреча состоится 9 сентября.

Европейский союз рассматривает возможность установления новых контрольных показателей и предельных цен на газ, поскольку усиление поставок со стороны Москвы вынуждает блок из 27 стран оценивать радикальные меры по сдерживанию стремительного роста цен на энергоносители. Об этом сообщают в Bloomberg.

Лидеры ЕС начали испытывать значительное давление и требования решить проблему растущих цен до наступления зимы после того, как ОАО "Газпром" решило не включать важнейший газопровод "Северный поток" после технического обслуживания.

Читайте также: Хасиды не боятся войны и планируют приехать в Умань на Рош-ха-Шана

Глава комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что она убеждена в необходимости введения граничной цены на российский газ. Однако, по словам дипломатов, страны-члены ЕС по-прежнему расходятся во мнениях по поводу такого шага, опасаясь, что он приведет к полному прекращению российских поставок.

В комиссии отмечают, что предельная цена на газ должна быть такова, чтобы Россия оказалась в худшем положении при прекращении поставок газа, чем при соблюдении предельной цены.

Читайте также: Подоляк порекомендовал жителям оккупированных территорий обустроить укрытие

"Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010/2020 гг.) цены на российский газ установились в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт-ч, любой предел выше этого уровня обеспечит России превышение предельных производственных затрат", – считают в Европейской комиссии.

Напомним, в Британии избрали нового премьер-министра. Правительство Великобритании в третий раз в истории возглавит женщина.