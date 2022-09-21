В ОПУ объяснили, почему война зимой не закончится

Международные союзники не должны позволять шантажировать себя страхом перед ядерным оружием, призвал Подоляк.

Зимой не стоит ждать окончания войны на территории Украины, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает издание Sky News.

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"Политики слишком обеспокоены тем, как Россия отреагирует, если проиграет эту войну", - говорит он.

Он уверен, победить врага можно за несколько месяцев.

"Это вовсе не вопрос лет, как все говорят. Это вопрос трех, пяти, шести месяцев. Скорость освобождения Харькова составила более 8,5 тысяч квадратных километров всего за четыре-пять дней",- отметил Подоляк.

Самым большим препятствием на пути прекращения войны является страх международного сообщества перед реакцией РФ.

"Все привыкли к тому, что Российская Федерация - чудовище, что России нужно бояться. Это то, что удерживает мир от более интенсивной помощи нам и помощи Украине в прекращении этой войны", - заявил он.

Подоляк считает, что международные союзники не должны позволять шантажировать себя страхом перед ядерным оружием.

"Если Россия захватит часть территории Украины, она покажет другим странам, например, Ирану: "Получите ядерное оружие, и вы сможете захватить чужую землю".

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.