Латвия не даст визы российским уклонистам от мобилизации

Россияне, подлежащие мобилизации, не смогут получить гуманитарные визы Латвии

Латвия не будет помогать россиянам уклоняться от мобилизации и перестанет выдавать им даже гуманитарные визы. Об этом заявил в Твиттер министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

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“Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября”, – заявил он.

В свою очередь Министерство обороны Латвии уже заявило о решении привести в повышенную боевую готовность свои войска в связи с началом мобилизации в России.

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"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", – говорится в сообщении.

Напомним, россияне взбунтовались против мобилизации. Акции протеста анонсировали во всех крупных городах РФ. Они должны пройти вечером 21 сентября.

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