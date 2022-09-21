Макрон назвал нейтральные страны соучастниками агрессии РФ

Президент Франции раскритиковал страны, занявшие нейтральную позицию в войне России против Украины

Страны, решившие занять нейтральную позицию по российской агрессии против Украины, фактически являются "соучастниками" нового российского империализма. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет Politico.

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"Те, кто сегодня молчит, служат – против собственной воли или тайно с определенным соучастием – делу нового империализма", – заявил он.

Французский лидер подчеркнул, что российская агрессия против Украины стала "возвращением к эпохе империализма и колоний". По его мнению, сегодня мир оказался перед выбором между "войной и миром".

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Макрон отметил, что Франция и другие страны Запад выступили единым фронтом против России и ее нападения на Украину. Однако страны Африки и Азии повели себя очень сдержанно.

"Сегодня я хочу четко сказать: те, кто хочет имитировать борьбу неприсоединения, отказываясь четко высказываться, совершают ошибку, и понесут историческую ответственность", – заявил Макрон.

Напомним, накануне страны НАТО отреагировали на анонсированные "референдумы". США, Германия, Польша, а также генеральный секретарь Альянса прокомментировали запланированные Россией "голосования".

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