Появилась реакция Байдена на мобилизацию в РФ и “референдумы”

Президент США с трибуны ООН озвучил свою позицию по планам РФ аннексировать украинские регионы

Россия прямо нарушает Хартию ООН своими планами аннексии украинских территорий через фейковые "референдумы". Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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Он подчеркнул, что речь идет о прямом военном вторжении на территорию другого суверенного государства и попытках стереть его с карты.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум – это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто кроме нее не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", – заявил Байден.

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Американского президент выразил мнение, что оставление российской агрессии без внимания поставит под угрозу всё, что защищает ООН.

"Каждая победа на поле боя – это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания и выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник Устава ООН", – заявил Байден.

Напомним, вчера оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.

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