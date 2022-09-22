Китай впервые прокомментировал псевдореферендумы РФ

Официальный Пекин озвучил свою позицию по планам Кремля аннексировать украинские территории

Официальный Пекин впервые прокомментировал планы Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин заявил, что все страны заслуживают уважения своего суверенитета, пишет CNN.

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Так, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, представитель китайского МИДа заявил, что позиция Китая по Украине всегда была “последовательной и четкой”.

“Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны”, — заявил Ван Вэньбинь.

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Он также заверил, что Китай готов участвовать в процессах деэскалации российско-украинской войны. При этом Вэньбинь отказался комментировать мобилизацию, которую накануне объявили в России.

Следует отметить, что Китай так ни разу и не осудил российское вторжение в Украину. Пекин не присоединился к санкциям против РФ, критиковал их введение и возлагал вину за российское вторжение в Украину на США и Запад в целом.

Напомним, вчера Путин объявил “частичную мобилизацию” в России. А перед этим российские оккупанты анонсировали срочные референдумы о “присоединении” к РФ захваченных территорий Украины.

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