Мобилизация в РФ закончится свержением Путина – Словакия

Путин поставил себя в уязвимое политическое положение, начав мобилизацию резервистов

Объявленная в России мобилизация ставит президента Владимира Путина в сложное политическое положение, которое может обернуться отстранением его от власти. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Euractiv.

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"Призывая в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ", – сказал он.

По словам министра, весь вчерашний спич Путина выглядел "жалко".

Кроме того, Надь выразил мнение, что анонсированные оккупантами "референдумы" на захваченных украинских территориях готовятся лишь для того, чтобы иметь предлог обвинить Украину в нападении на Россию.

Напомним, Китай впервые прокомментировал псевдореферендумы РФ. Официальный Пекин озвучил свою позицию по планам Кремля аннексировать украинские территории.

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