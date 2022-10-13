Франция не ответит ядерным ударом РФ, если та ударит по Украине - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ядерного удара РФ по Украине, Франция не будет отвечать аналогичным ударом по России.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет отвечать ядерным ударом по России, если та нанесет удар по Украине. Об этом сообщает Эммануэль Макрон в интервью во France 2.

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"Я всегда говорил французам правду (...) Россия имеет ядерное оружие, так же как и Франция. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", - заявил Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о "риске ядерного апокалипсиса".

Макрон заявил, что если Россия нанесет по Украине ядерный удар, то это не приведет к ядерному ответу Франции.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под сомнение. То есть это не приведет к ядерному ответу Франции. Это очевидно", - заявил Эммануэль Макрон.

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Напомним, объявляя мобилизацию в России, Путин пообещал нанести ядерный удар. Эксперты предполагают такой вариант развития событий.

Ранее в Совбезе РФ заявили о том, что вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне.