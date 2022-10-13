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ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 млрд евро

Европа намерена помогать Украине, сколько потребуется
 |  Автор: Юрий Кобзар
ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 млрд евро
Жозеп Боррель - глава дипломатии ЕС / EPA / UPG

Евросоюз на следующей неделе планирует согласовать новый пакет военной помощи для Украины, что совокупно с предыдущими траншами составит уже более 3 млрд евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".

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"Мы намерены принять в следующий понедельник в Люксембурге, новый транш нашей военной поддержки для ВСУ. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира", – заявил Боррель.

Он отметил, что Евросоюз продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, несмотря на эскалацию со стороны РФ.

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"Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", – заявил дипломат.

Напомним, Совет Европы признал режим Путина террористическим. ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей российскую власть террористами.

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