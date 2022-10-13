Российский БТР врезался в строй своих же солдат
Инцидент произошел во время тренировки, когда военные выстроились на плацу. Водитель БТР то ли не справился с управлением, то ли умышленно наехал на строй солдат.
В сети появилось видео, как российский БТР давит российских военных, которые выстроились на плацу.
Ранее в ВСУ показали, как солдаты РФ "своих не бросают". На кадрах видно, как четыре российских солдата вылезли из окопа и направились куда-то по открытой территории. В этот момент по ним и ударили.
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