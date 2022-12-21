США выделили Украине оружие на $1,85 млрд

Новый пакет военной помощи впервые включает систему ПВО Patriot, подчеркнул Энтони Блинкен.

Власти США объявили о выделении очередного пакет военной помощи на общую сумму 1,85 млн долларов. В него впервые войдет система противоракетной обороны Patriot, сообщается на сайте Госдепартамента США в среду, 21 декабря.

Указано, что госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины. А Пентагон объявляет о дополнительной помощи на 850 млн долларов.

Общая сумма американской военная помощь Украине при президенте Байдене достигла 21,9 млрд долларов.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО", – заявил Блинкен.

Также сообщается, что США продолжат тесно сотрудничать с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру ради поддержки народа Украины.

"Поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы Киев мог продолжать защищаться и занять максимально сильную позицию за столом переговоров с Россией, когда для этого придет время. Только Россия может положить конец этой войне. Пока этого не произойдет, мы будем едины с Украиной", – резюмировал Блинкен.