"Хочешь мира - готовься к войне", - Лукашенко собрал военных и силовиков

Лукашенко заявил, что видит угрозу агрессии со стороны соседей.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание об итогах проверки силового блока страны. На встрече обсуждалась недавняя проверка боевой готовности армии РБ. Об этом сообщается на сайте Лукашенко.

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"Хочешь мира - готовься к войне... Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они из-за сложившейся ситуации и угроз более масштабные. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка.", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в недавней переброске войск к границе с Украиной нет никакого замысла и конспирологии, однако подчеркнул, что исключать возможную агрессию против Беларуси не стоит.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим", - добавил Лукашенко.

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Он добавил, что именно поэтому и была создана недавняя проверка готовности белорусских войск, отметив, что сейчас операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации.

Напомним, в британской разведке назвали новую роль армии Лукашенко в войне против Украины. Из-за недостатка российских военных инструкторов, белорусские инструкторы взяли роль по обучению мобилизованных россиян.