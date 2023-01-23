Эрдоган: Турция не одобрит членство Швеции в НАТО

Президент заявил, что на фоне акции сжигания Корана в Стокгольме, Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары.

Турция на фоне акции в шведской столице Стокгольме с сожжением Корана решила не поддерживать заявку Швеции на членство в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информагентство АР в понедельник, 23 января.

По его словам, он возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли священную книгу мусульман.

Турецкий лидер считает акцию оскорбительной для всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО", - добавил Эрдоган.

Как уже сообщалось раньше, Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию. Турецкий министр обороны назвал готовившийся визит "бессмысленным".

Как известно, Эрдоган ранее объявил Швеции ультиматум. По его словам, Турция одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после того, как Стокгольм экстрадирует 130 "террористов".

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