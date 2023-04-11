Россия впервые начала экспортировать топливо в Иран по железной дороге - Reuters

Россия начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как Москва потеряла своих покупателей из-за санкций, наложенных в результате вторжения в Украину.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели отказались от торговли с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, Россия и Иран, которые находятся под западными санкциями, налаживают более тесные связи, чтобы поддержать свои экономики и подорвать западные санкции, которые и Москва, и Тегеран считают необоснованными.

Сообщается, что в феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 000 тонн бензина и дизельного топлива.

Все объемы были поставлены по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. Один из источников сообщил изданию, что некоторые партии бензина были отправлены из Ирана в соседние страны, в том числе в Ирак, грузовиками.

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"Российские нефтяные компании сейчас заинтересованы в экспорте дизельного топлива и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт морским транспортом сталкивается с высокими фрахтовыми ставками и ценовыми ограничениями, установленными странами "Большой семерки" (G7)", - говорится в сообщении.

Ожидается, что поставки топлива в Иран вырастут в этом году, однако уже сейчас видно несколько проблем с логистикой из-за перегруженности железных дорог.

Напомним, в России вводят электронные повестки. В России ввели электронные повестки, которые будут "вручаться" в личном кабинете.