Израиль атаковал более 200 объектов ХАМАС за сутки

Израильские истребители, в частности, нанесли удар по военному штабу боевиков и банку, финансирующему группировку.

Момент удара по объекту ХАМАС в секторе Газа / скриншот

Израильская армия поразила более 200 военных объектов ХАМАС в секторе Газа за последние 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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"За прошедшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов террористической организации ХАМАС и "Исламского джихада" на всей территории сектора Газа", - подчеркнули военные.

Сообщается, что ночью израильские истребители нанесли удар по военному штабу ХАМАС и нейтрализовали боевиков.

Также был атакован банк, используемый группировкой "для финансирования террористической деятельности в Газе", и ряд подземных тоннелей.

במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף מעל 200 תשתיות טרור צבאיות של ארגון חמאס והגא"פ ברחבי רצועת עזה.

מטוסי קרב תקפו מפקדות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועה וחיסלו פעילי טרור>> pic.twitter.com/8mUE94EftV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

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