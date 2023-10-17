Израиль атаковал более 200 объектов ХАМАС за сутки
Израильская армия поразила более 200 военных объектов ХАМАС в секторе Газа за последние 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Читайте также: ФСБ РФ планирует создать политический проект с "актерами-разведчиками", - Данилов
"За прошедшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов террористической организации ХАМАС и "Исламского джихада" на всей территории сектора Газа", - подчеркнули военные.
Сообщается, что ночью израильские истребители нанесли удар по военному штабу ХАМАС и нейтрализовали боевиков.
Также был атакован банк, используемый группировкой "для финансирования террористической деятельности в Газе", и ряд подземных тоннелей.
במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף מעל 200 תשתיות טרור צבאיות של ארגון חמאס והגא"פ ברחבי רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023
מטוסי קרב תקפו מפקדות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועה וחיסלו פעילי טרור>> pic.twitter.com/8mUE94EftV
Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.