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Израиль атаковал более 200 объектов ХАМАС за сутки

Израильские истребители, в частности, нанесли удар по военному штабу боевиков и банку, финансирующему группировку.
Израиль атаковал более 200 объектов ХАМАС за сутки
Момент удара по объекту ХАМАС в секторе Газа / скриншот

Израильская армия поразила более 200 военных объектов ХАМАС в секторе Газа за последние 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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"За прошедшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов террористической организации ХАМАС и "Исламского джихада" на всей территории сектора Газа", - подчеркнули военные.

Сообщается, что ночью израильские истребители нанесли удар по военному штабу ХАМАС и нейтрализовали боевиков.

Также был атакован банк, используемый группировкой "для финансирования террористической деятельности в Газе", и ряд подземных тоннелей.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.

 

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