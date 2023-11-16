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Черное море больше не плацдарм для России, - Зеленский

Президент Украины заявил, что Россия больше не способна использовать Черное море как собственный плацдарм.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Черное море больше не плацдарм для России, - Зеленский
Владимир Зеленский / Getty images

Россия больше не способна использовать Черное море как собственный плацдарм, а Украине удалось перехватить инициативу и сместить врага пытаться спрятать военные корабли. Об этом Владимир Зеленский заявил участникам саммита Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. 

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Президент отметил, что удалось обеспечить защиту западной части Черного моря, который сейчас позволяет работать нашим морским экспортным коридорам. 

"Новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион - тоже критический для глобальной безопасности", - добавил президент. 

Он добавил, что Украина перехватила у России инициативу в Черном море и создала условия безопасности, которые заставляют оккупантов бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. 

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"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов - украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь - как один из главных результатов наших действий - Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Поэтому сейчас как никогда ранее очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться", - заявил президент. 

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИД Британии. Президент Украины провел встречу с новоназначенным главой МИД Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном.

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