В британской разведке назвали цели дроновых атак РФ по Украине

В Минобороны Британии заявили, что Россия стремилась нацелиться на региональные энергетические объекты, чтобы ослабить промышленную активность в Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

В течение февраля 2024 года Россия провела кампанию односторонней атаки беспилотных летательных аппаратов против украинской инфраструктуры, в частности

электроэнергетическую инфраструктуру. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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Украинские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали БПЛА, но российские удары с высокой вероятностью нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям.

Эти атаки произошли по всей территории Украины, и они нанесли ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в частности в Донецке, Днепре и на западе Украины, вплоть до Львова.

В Минобороны Британии добавляют, что российские атаки с высокой вероятностью были осуществлены с помощью комбинации БПЛА, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не российской авиации дальнего радиуса действия авиации дальнего радиуса действия, как это наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

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"Вполне вероятно, что Россия стремилась нацелиться на региональные энергетические объекты, чтобы ослабить промышленную активность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, как уничтожение самолетов РФ повлияло на ситуацию в небе. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что враг делает выводы после сбивания самолетов и уменьшает их активность.