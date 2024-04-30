Эстония не планирует принудительно возвращать украинских беженцев, даже мужчин призывного возраста - МВД

МВД Эстонии не собирается принудительно возвращать украинских беженцев, которые легально проживают в стране.

| Автор: Мальцева Ольга

Ведомство внутренних дел не намерено организовывать принудительное возвращение в Украину граждан Украины, которые легально проживают в Эстонии и покинули свою родину из-за конфликта. Это касается даже мужчин призывного возраста, которые, вероятно, подпадают под возможную мобилизацию на родине. Об этом заявила Аннели Викс, советник в отделе политики гражданства и миграции МВД, сообщает ERR.

Читайте также: 98-летняя украинка, которая прошла 10 километров под обстрелами, получит новый дом от Monobank

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии и сбежали из-за войны, в том числе украинцев, которые относятся к целевой группе возможной мобилизации", - заявила Викс.

Согласно Аннели Викс, если у граждан Украины в призывном возрасте не будет возможности обменять просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, они могут лишиться права на путешествия.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств", - подчеркнула Викс.

Читайте также: Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией, - Зеленский

По состоянию на конец апреля, в Эстонии временное убежище имели около 31 000 военных беженцев

Напомним, Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет силой возвращать мужчин из-за границы. Вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, не будут силой возвращать в страну.