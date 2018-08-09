Отмена поездов в Россию: что это будет означать?

Что на практике будет означать такое решение для украинских пассажиров, если его все же примут.

В УЗ заявляют, что лишь 8 поездов курсируют в Россию УНИАН

6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство подготовило ряд контрмер в ответ на действия России в Азовском море и на Донбассе.

Одной из таких мер может стать прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сказал министр.

Мининфраструктуры уже подготовило решение об отмене сообщения с РФ, однако его еще не внесли на рассмотрение правительства.

BBC News Украина решила выяснить, что на практике будет означать такое решение, если его все же примут.

По информации Укрзализныци, компания имеет восемь поездов, курсирующих в направлении России.

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Это такие поезда как: Киев-Москва, Харьков-Москва, Одесса-Москва, Киев-Харьков-Санкт-Петербург, Хмельницкий-Москва, Николаев-Москва, Львов-Москва и Кривой Рог-Москва.

Однако по территории Украины ездят и транзитные поезда железных дорог других стран.

Например, поезда Молдавской железной дороги: два из Кишинева в Москву и один в Санкт-Петербург.

Также на маршрут выходит один поезд РЖД Москва-Кишинев.

Транзитом через Россию в Украину проходит зимний поезд Азербайджанской железной дороги (АЖД) Баку-Харьков-Киев.

Владимир Омелян в комментарии BBC News Украина отметил, что отмена сообщения с Россией будет касаться исключительно украинских поездов.

Поэтому все иностранные поезда и дальше будут свободно курсировать по территории Украины и будут останавливаться на украинских станциях по маршруту следования.

В 2017 году в направлении России Укрзализныця перевезла 900 тыс. пассажиров.

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Это - спад более чем 5 раз по сравнению с 2013 годом, свидетельствуют данные, которые компания предоставила ВВС News Украина. И такая тенденция сохраняется.

За 7 месяцев 2018 года этим маршрутом воспользовались 454,1 тыс. пассажиров.

Если железнодорожное сообщение отменят, то пассажирам придется либо отказаться от поездок, либо искать другие пути.

По словам руководителя Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, очевидным решением для пассажиров будет воспользоваться поездами, которые едут из Молдовы, или автобусами.

В комментарии ВВС News Украина он отметил, что последний способ будет менее удобным и дольше по времени.

Другой возможный вариант - воспользоваться услугами страны-посредника, которой станет Беларусь.

По словам руководителя Центра, в Россию можно будет доехать через Гомель, где пассажиры смогут пересесть или на прямой поезд, или на самолет в Россию.

Для юга Украины все же более актуальным будет подсесть на одной из станций в поезд из Молдовы.

Решение об отмене сообщения должен принять Совет нацбезопасности и обороны, однако предварительно его должно рассмотреть правительство.

По словам министра инфраструктуры, ведомство готово вынести это предложение на рассмотрение правительства, однако дата еще не определена.

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Поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, то до следующей недели правительство этот вопрос точно не рассмотрит.

В пресс-службе ведомства ВВС News Украина сообщили, что Укрзализныця еще не проводила расчетов того, сколько будет стоить отмена пассажирского сообщения с РФ.

Они отметили, что в целом пассажирские перевозки убыточны.

В то же время Сергей Вовк отметил, что из 5 самых прибыльных пассажирских маршрутов Укрзализныци три идут в Россию.

В УЗ подчеркнули, что будут выполнять любые решения, принятые на самом высоком государственном уровне.

Напомним, весной 2017 года в СМИ уже говорили о возможном прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, однако тогда информация не подтвердилась.

Уже тогда министр Омелян говорил, что считает целесообразным прекратить любое транспортное сообщение с Россией.