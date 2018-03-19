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В Киеве горела многоэтажка, пострадали две женщины и ребенок

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Среди пострадавших есть 4-х летняя девочка.
Пожар охватил 3 квартиры
Пожар охватил 3 квартиры
kiev.informator.ua

В понедельник 19 марта случился пожар в многоэтажке на проспекте Правды (Виноградарь).  Об этом сообщил Kiev,Informator.ua.

 Возгорание началось на 7-м этаже, затем пламя перебросилось на 8 и 9 этажи. Владельца квартиры не было на тот момент дома, о возгорании он узнал только когда вернулся.

 

Локализовать огонь удалось спустя 56 минут после возгорания
Локализовать огонь удалось спустя 56 минут после возгорания
kiev.informator.ua

 

В 10:56 возгорание было локализовано на площади 20 кв.м , в 11:06 сотрудникам ГСЧС удалось погасить его полностью.

 

Жильцы винят в произошедшем неисправность проводки
Жильцы винят в произошедшем неисправность проводки
kiev.informator.ua/

 

Инспектор патрульной полиции Олеся Наталич сообщила, что погибших нет. Однако троих жильцов увезла скорая. Проживающие на 8 этаже 2 женщины и 4-х летняя девочка надышались угарным газом. Прочие жильцы были эвакуированы, вмешательство медиков не потребовалось.

 

Чтобы погасить пожар, понадобились усилия 30 сотрудников ГСЧС
Чтобы погасить пожар, понадобились усилия 30 сотрудников ГСЧС
kiev.informator.ua

 

Сейчас выясняется причина происшествия, однако жильцы дома говорят, что пожар случился из-за неисправной проводки. Якобы, провода искрили уже давно, но никто ничего не предпринимал.

 

Все остались живы, но есть пострадавшие
Все остались живы, но есть пострадавшие
kiev.informator.ua

 

На месте работали 30 сотрудников 6 и 7 пожарно-спасательных частей Киева, задействовали 6 единиц спецтехники. Также на месте дежурили медики и патрульная полиция.

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Напомним, 15 марта в центре Киева, на ул Владимирской час тушили пожар. Жертв и пострадавших нет, установлением причины пожара занимались специалисты. 

А 18 марта сообщалось, что с начала года при пожарах в Украине погибло более 600 человек - об этом говорят данные спасательных служб. 

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Теги: пожар, Киев, Виноградарь, чрезвычайное происшествие, ГСЧС
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