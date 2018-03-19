В Киеве горела многоэтажка, пострадали две женщины и ребенок
В понедельник 19 марта случился пожар в многоэтажке на проспекте Правды (Виноградарь). Об этом сообщил Kiev,Informator.ua.
Возгорание началось на 7-м этаже, затем пламя перебросилось на 8 и 9 этажи. Владельца квартиры не было на тот момент дома, о возгорании он узнал только когда вернулся.
В 10:56 возгорание было локализовано на площади 20 кв.м , в 11:06 сотрудникам ГСЧС удалось погасить его полностью.
Инспектор патрульной полиции Олеся Наталич сообщила, что погибших нет. Однако троих жильцов увезла скорая. Проживающие на 8 этаже 2 женщины и 4-х летняя девочка надышались угарным газом. Прочие жильцы были эвакуированы, вмешательство медиков не потребовалось.
Сейчас выясняется причина происшествия, однако жильцы дома говорят, что пожар случился из-за неисправной проводки. Якобы, провода искрили уже давно, но никто ничего не предпринимал.
На месте работали 30 сотрудников 6 и 7 пожарно-спасательных частей Киева, задействовали 6 единиц спецтехники. Также на месте дежурили медики и патрульная полиция.
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Напомним, 15 марта в центре Киева, на ул Владимирской час тушили пожар. Жертв и пострадавших нет, установлением причины пожара занимались специалисты.
А 18 марта сообщалось, что с начала года при пожарах в Украине погибло более 600 человек - об этом говорят данные спасательных служб.