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Крысин пришел в суд без адвоката, заседание перенесли

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Заседание суда перенесено на 2 апреля.
У Крысина якобы закончился договор с адвокатом
У Крысина якобы закончился договор с адвокатом
censor.net.ua

На апелляционное заседание суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, главный подозреваемый Юрий Крысин пришел без адвоката и потребовал о переносе.

Об этом сообщает Громадское.

Крысин, который был доставлен приводом суд, объяснил просьбу о переносе тем, что у него закончился срок договора с адвокатом, а новый он еще не подписал. 

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Также Крысин заявил, что не пришел на прошлое заседание поскольку якобы не получил копии апелляционных жалоб и не был оповещен. В свою очередь, прокурор заявил, что Крысин получил письменное уведомление и не мог не знать про заседание.

После того, как суд выслушал все аргументы сторон заседание было перенесено на 2 апреля. 

Присутствующие на заседании представители националистической организации С14 встретили решение лозунгами “Крысина на нары!“. По их мнению, рассмотрение дела намеренно затягивается, однако они намерены стоять до окончательного решения.

Напомним, 15 марта Юрий Крысин не появился в Дарницкий райсуд Киева из-за “возможной угрозы жизни“. Его адвокат намекнул, что “угроза“ исходит от активистов и националистов, которые проводят акции во время заседаний.

Позднее, Дарницкий райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Крысина для участия в судебном заседании.

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Теги: Крысин, суд, апелляция
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