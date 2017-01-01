Крысин пришел в суд без адвоката, заседание перенесли

Заседание суда перенесено на 2 апреля.

На апелляционное заседание суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, главный подозреваемый Юрий Крысин пришел без адвоката и потребовал о переносе.

Об этом сообщает Громадское.

Крысин, который был доставлен приводом суд, объяснил просьбу о переносе тем, что у него закончился срок договора с адвокатом, а новый он еще не подписал.

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Также Крысин заявил, что не пришел на прошлое заседание поскольку якобы не получил копии апелляционных жалоб и не был оповещен. В свою очередь, прокурор заявил, что Крысин получил письменное уведомление и не мог не знать про заседание.

После того, как суд выслушал все аргументы сторон заседание было перенесено на 2 апреля.

Присутствующие на заседании представители националистической организации С14 встретили решение лозунгами “Крысина на нары!“. По их мнению, рассмотрение дела намеренно затягивается, однако они намерены стоять до окончательного решения.

«Криcіна на нари» — вигукували на засіданні суду у справі вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Юрій Крисін прийшов до суду без адвокатів, адже у нього нібито завершився договір із його захисником — засідання перенесли pic.twitter.com/uu2kb2ONAA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 марта 2018 г.

Напомним, 15 марта Юрий Крысин не появился в Дарницкий райсуд Киева из-за “возможной угрозы жизни“. Его адвокат намекнул, что “угроза“ исходит от активистов и националистов, которые проводят акции во время заседаний.

Позднее, Дарницкий райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Крысина для участия в судебном заседании.