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Верховную Раду окрасили в красный

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Здание украинского парламента подсветили красным светом. Некоторые считают это символичным в контексте сообщения о возможном теракте в правительственном квартале.
Раду подсветили красным светом
Раду подсветили красным светом
скриншот

В четверг, 22 марта, вечером здание Верховной Рады подсветили красным светом, сообщает ТСН.

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Отмечается, что красная подсветка приурочена к Дню борьбы с туберкулезом.
 

“Конечно это можно воспринять символически, учитывая опасность, которая нависла над зданиями в правительственном квартале. Однако, это лишь одно из мероприятий, посвященных Международному дню туберкулеза, который будет отмечаться в субботу“, - говорится в сообщении.

Также в верхней части здания отдельно светится лозунг “Победим туберкулез вместе“.

Напомним, сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. 

Как сообщалось, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

 

 

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Теги: Верховная Рада, Савченко, Надежда Савченко
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