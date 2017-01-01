Верховную Раду окрасили в красный

Здание украинского парламента подсветили красным светом. Некоторые считают это символичным в контексте сообщения о возможном теракте в правительственном квартале.

В четверг, 22 марта, вечером здание Верховной Рады подсветили красным светом, сообщает ТСН.

Читай также: Задержан мужчина, предупреждавший о “теракте“ в Раде

Отмечается, что красная подсветка приурочена к Дню борьбы с туберкулезом.



“Конечно это можно воспринять символически, учитывая опасность, которая нависла над зданиями в правительственном квартале. Однако, это лишь одно из мероприятий, посвященных Международному дню туберкулеза, который будет отмечаться в субботу“, - говорится в сообщении.

Также в верхней части здания отдельно светится лозунг “Победим туберкулез вместе“.

Напомним, сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Как сообщалось, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.