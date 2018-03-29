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В Киеве хотят переименовать улицу Маршала Жукова

Комментариев: 2
Соответствующее решение утвердили 29 марта в Киевсовете.
Улица Жукова возможно будет переименована в честь Кубанской Украины
Улица Жукова возможно будет переименована в честь Кубанской Украины
ligarealty.com

В четверг, 29  марта, на заседании Киевсовета, комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики обсудила переименование еще одной улицы в Киеве. Об этом сообщил официальный сайт Киеврады.

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Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе предлагают переименовать в улицу Кубанской Украины. В Киевсовете считают, что это поспособствует восстановлению исторической памяти о поселениях украинских казаков в этом регионе.

Также ведомство отмечает, что 60% киевлян, при общественном обсуждении, прошедшем с 29 мая по 29 июля 2017 года высказалось в пользу данного переименования. Всего проголосовало 2079 человек, из которых 1274 поддержали идею с переименованием улицы, сообщили в Киевсовете.

Помимо этого, депутаты обсудили границы улицы Владимира Сальского, разграничив ее с улицей Академика Грекова.

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Напомним, 22 марта в Киеве переименовали ряд топонимов, в том числе улицы Пугачева и Гайдара. А вот переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко киевляне не захотели

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Теги: Киеврада, переименование улиц, Киев
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Комментариев (2)
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Alexandr    29.03.2018, 17:53
Оценка:  +1
Alexandr
Маршал Говоров, назвал Жукова, унтер Пришибеев. А мой знакомый, который воевал танкистом в 1944-1945 годах называл Жукова, только "самодур". Говорил, что простые солдаты - танкисты, когда приезжал на их фронт Жуков, писали домой прощальные письма.
Woodbrother    29.03.2018, 17:15
Оценка:  +3
Woodbrother
Хорошая идея. жуков-мясник и садист из на россии. Зачем таких увековечивать?
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