В Киеве 251 дом остался без горячей воды

Большинство домов в Днепровском районе.

В Киеве без горячей воды остались жители 251 дома из-за аварии на теплосетях.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные Киевэнерго.

Читай также: Киевэнерго 17 лет не развивало ЖКХ Киева

Большинство домой без горячей воды находятся в Днепровском районе столицы (почти 200 домов).

Горячей воды нет у жильцов по таким адресам:

Березняковская;

Амвросия Бучмы;

Миколайчука Ивана (Серафимовича);

Юрия Шумского;

Энтузиастов;

бульвар Игоря Шамо (Алексея Давыдова);

Русановская набережная;

Днепровская набережная;

бульвар Павла Тычины;

Русановский бульвар.

Также воды нет на улице Березняковской, 30 и на Строителей, 31/13. Ремонтные работы обещают закончить к вечеру.

Напомним, 5 апреля Комитет Рады поддержал законопроект, который обеспечит работу Киевтеплоэнерго. Ранее, 4 апреля, в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.