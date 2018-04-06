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В Киеве 251 дом остался без горячей воды

Комментариев: 1
Большинство домов в Днепровском районе.
Произошла авария на теплосети
Произошла авария на теплосети
depositphotos.com

В Киеве без горячей воды остались жители 251 дома из-за аварии на теплосетях.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные Киевэнерго.

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Большинство домой без горячей воды находятся в Днепровском районе столицы (почти 200 домов).

Горячей воды нет у жильцов по таким адресам:

  • Березняковская;
  • Амвросия Бучмы;
  • Миколайчука Ивана (Серафимовича);
  • Юрия Шумского;
  • Энтузиастов;
  • бульвар Игоря Шамо (Алексея Давыдова);
  • Русановская набережная;
  • Днепровская набережная;
  • бульвар Павла Тычины;
  • Русановский бульвар.

Также воды нет на улице Березняковской, 30 и на Строителей, 31/13. Ремонтные работы обещают закончить к вечеру.

Напомним, 5 апреля Комитет Рады поддержал законопроект, который обеспечит работу Киевтеплоэнерго. Ранее, 4 апреля, в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.

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Теги: Киевэнерго, водоснабжение, горячая вода, авария
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Комментариев (1)
Из_бана    06.04.2018, 16:13
Оценка:  0
Из_бана
Ну так уже два дня как без воды. Тоже мне - новость.
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