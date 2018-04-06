В Киеве 251 дом остался без горячей воды
Большинство домов в Днепровском районе.
В Киеве без горячей воды остались жители 251 дома из-за аварии на теплосетях.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные Киевэнерго.
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Большинство домой без горячей воды находятся в Днепровском районе столицы (почти 200 домов).
Горячей воды нет у жильцов по таким адресам:
- Березняковская;
- Амвросия Бучмы;
- Миколайчука Ивана (Серафимовича);
- Юрия Шумского;
- Энтузиастов;
- бульвар Игоря Шамо (Алексея Давыдова);
- Русановская набережная;
- Днепровская набережная;
- бульвар Павла Тычины;
- Русановский бульвар.
Также воды нет на улице Березняковской, 30 и на Строителей, 31/13. Ремонтные работы обещают закончить к вечеру.
Напомним, 5 апреля Комитет Рады поддержал законопроект, который обеспечит работу Киевтеплоэнерго. Ранее, 4 апреля, в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.