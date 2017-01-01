В центре Киева похитили пару иностранцев - СМИ

Преступники отвезли своих жертв в Боярку .

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В Голосеевском районе Киева на улице Антоновича вечером 5 апреля неизвестные похитили двух граждан Китая - 32-летнего предпринимателя и 25-летнюю девушку.

Об этом сообщает Обозреватель, со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, неизвестные подбежали к иностранцам и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

как позже стало известно, преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района. Там у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.

Издание точно указало на карте место происшествия obozrevatel.com

Напомним, в декабре 2017 года в Одессе похитили женщину и увезли на BMW Х5.