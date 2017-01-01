Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева похитили пару иностранцев - СМИ

Комментариев: 0
Преступники отвезли своих жертв в Боярку .
Иностранцев ограбили и отпустили
Иностранцев ограбили и отпустили
kp.ua

Читай также: В Кривом Роге похитители убили 20-летнего заложника, не получив выкуп

В Голосеевском районе Киева на улице Антоновича вечером 5 апреля неизвестные похитили двух граждан Китая - 32-летнего предпринимателя и 25-летнюю девушку.

Об этом сообщает Обозреватель, со ссылкой на собственные источники.

Читай также: В Одессе задержаны иностранцы, похитившие подростка

По предварительной информации, неизвестные подбежали к иностранцам и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

как позже стало известно, преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района. Там у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.

Издание точно указало на карте место происшествия
Издание точно указало на карте место происшествия
obozrevatel.com

Напомним, в декабре 2017 года в Одессе похитили женщину и увезли на BMW Х5.

Поделись:
Теги: китайцы, Киев, похищение человека, ограбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь