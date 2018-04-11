ГСЧС требует закрыть 16 ТРЦ в Украине

В частности, пожаробезопасность двух столичных ТРЦ имеет недостатки .

Проверить пожарную безопасность во всех ТРЦ решили после трагедии в Кемерово telegraf.com.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 торгово-развлекательных центров, больниц и школ. Кроме прочего, ГСЧС имеет претензии к соблюдению требований противопожарной безопасности в киевских торгово-развлекательных центрах Магеллан и Дрим Таун.

Об этом на заседании Кабмина в среду сказал начальник службы Николай Чечеткин, передает LB.

“С 30 марта этого года начаты проверки объектов с массовым пребыванием людей - торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверкам подлежат более 30 000 таких объектов, из которых более 4 тысяч - это ТРЦ, почти 2000 больниц и более 25 000 школ и детсадов“, - рассказал Чечеткин.

ГСЧС уже проверила 1319 торгово-развлекательных центров, больниц и школ. Во время проверок выявили более 15 000 нарушений.

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“В Магеллане и Дрим Тауне уже выявлены нарушения, которые создают угрозу людям“, - заявил он.

Чечеткин пообещал, что 11 апреля результаты проверок будут обнародованы на сайте ГСЧС.

Он также сообщил, что в наихудшем состоянии находятся Донецкая, Сумская и Тернопольская области, где выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий.

В целом по Украине ГСЧС подготовило материалы о закрытии 37 объектов из-за угрозы жизни для посетителей, среди них - 16 ТРЦ, 3 больницы и 18 дошкольных заведений.

Напомним, в конце марта мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы.

Поручение было дано после трагедии в российском Кемерово, где 25 марта в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.