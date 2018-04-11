В Киеве возле метро Выдубичи частично обвалился путепровод

Дорожное движение на путепроводе продолжается, несмотря на крайнюю аварийность.

В Киеве возле станции метро Выдубичи частично обвалился мост, в путепроводе образовалась дыра.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

“Немного устал путепровод, что на станции метро Выдубичи. Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили“, - говорится в сообщении.

Дорожное движение на путепроводе продолжается, несмотря на крайнюю аварийность. Отмечается, что через него продолжает ездить и общественный транспорт.

Через путепровод ездят автобусы facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 4 апреля в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник вследствие аварии в инженерных сетях Киевэнерго.

Ранее, 28 марта, в Киеве с Воздухофлотского моста на проезжающие авто падали куски бетона из-за аварийности путепровода.