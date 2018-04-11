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В Киеве возле метро Выдубичи частично обвалился путепровод

Комментариев: 11
Дорожное движение на путепроводе продолжается, несмотря на крайнюю аварийность.
Часть конструкции прогнила
Часть конструкции прогнила
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве возле станции метро Выдубичи частично обвалился мост, в путепроводе образовалась дыра.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

“Немного устал путепровод, что на станции метро Выдубичи. Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили“, - говорится в сообщении.

Дорожное движение на путепроводе продолжается, несмотря на крайнюю аварийность. Отмечается, что через него продолжает ездить и общественный транспорт.

Через путепровод ездят автобусы
Через путепровод ездят автобусы
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 4 апреля в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник вследствие аварии в инженерных сетях Киевэнерго.

Ранее, 28 марта, в Киеве с Воздухофлотского моста на проезжающие авто падали куски бетона из-за аварийности путепровода.

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Теги: Выдубичи, путепровод, обвал
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Комментариев (11)
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Arkad_M    11.04.2018, 17:28
Оценка:  0
Arkad_M
Возможно ошибаюсь. Но это больше похоже на ремонтные работы, которые не раз уже проводились на Южном мосту, по укреплению соединений. Из-за использования соли в зимний период эти соединения разрушаются. Во время ремонта их расширяют, убирают разрушенную часть и "наращивают" новую.
Arkad_M    11.04.2018, 17:28
Оценка:  0
Arkad_M
Надо глянуть на других сайтах информацию о ремонте на данном мосту.
Arkad_M    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +1
Arkad_M
Точно, другие источники сообщают, что это плановые ремонтные работы.
ipkiev    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -2
ipkiev
ещё один мост устал,,,,,,,,,,,,,,,,,аллёёёёёё кличко ты где!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Via_dolorosa    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -2
Via_dolorosa
с 1991 года через Днепр не было построено ни одного моста. А прошло уже 27 лет, за такое время можно построить новую страну с нуля.
kalbaska    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +2
kalbaska
А Дарницкий мост?
Peyot    11.04.2018, 17:26
Оценка:  -3
Peyot
чет совковое говно стало сыпаться повсюду... самые лучшие строители мира поантроили дерьма которое разваливается в три раза быстре чем везде
БЕЗУМЕЦ+    11.04.2018, 17:28
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Что ты можешь знать о советских строителях? Видимо то же что и о "плохил" учетилях, врачах...Для начала надо было тебе не ходить в школу, которую построили именно советские строители, ВСЕ РАВНО БАРАН ПОЛУЧИЛСЯ.
ИИИИИИИИИИ    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
Печально, что сейчас таких упоротых баранов целые стада бегают(
ИИИИИИИИИИ    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
Печально, что сейчас таких упоротых баранов целые стада бегают(
Ivanez    11.04.2018, 17:50
Оценка:  0
Ivanez
НУ дак не бегайте, кто вас просит
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