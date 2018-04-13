В Киеве на Дарницком мосту насмерть сбили студента

После столкновения, Nissan проехал еще приблизительно 200 метров и только потом остановился.

В Киеве на Дарницком мосту Nissan насмерть сбил студента. Об этом сообщает Информатор.

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После ДТП, автомобиль проехал еще приблизительно 200 метров и только потом остановился. Машина сильно пострадала.

В результате удара парень погиб на месте. Передняя часть автомобиля полностью разбита.

Авто сильно пострадало kiev.informator.ua

У водителя шоковое состояние kiev.informator.ua

Полицию вызвал водитель маршрутки, который проезжал мимо. По словам полиции, у погибшего обнаружили студенческий билет. Мужчина, управлявший Nissan находился в шоковом состоянии.

Напомним, 10 апреля в Одесской области возле города Килия участковый инспектор полиции на служебном ВАЗе сбил на обочине мужчину и женщину, в результате чего один из пешеходов скончался.