В Киеве задержали 12 налетчиков, громивших игровые залы

Вооруженные злоумышленники грабили развлекательные заведения.

При нападениях преступники были в балаклавах и с автоматами kiev.informator.ua

В Киеве по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях Дарницкого и Днепровского районов задержаны 12 мужчин в возрасте от 22 до 38 лет.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Уточняется, что в одном из случаев группа людей в камуфляжной форме и балаклавах ворвалась в час ночи в лотерейный пункт на улице Привокзальной и начала крушить там мебель. После этого, угрожая кассиру автоматами, злоумышленники похитили 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле.

Спустя почти час эта же группа снова совершила налет - на интернет-клуб на улице Малышко. Злоумышленники разгромили там мебель и похитили 10 тыс. грн.

Вскоре полиции удалось обнаружить автомобиль, на котором скрывались злоумышленники и налетчики были задержаны. У них изъяли оружие, боеприпасы и деньги, которые являются вещественными доказательствами в деле.

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“В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к совершению в ночь на 12 апреля еще четырех аналогичных преступлений“, - сообщили в прокуратуре.

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Напомним, 12 апреля в Киеве вооруженные люди учинили погром в нескольких игорных заведениях по улице Привокзальной. Также 7 апреля в Киеве разгромили зал игровых автоматов на проспекте Василия Порика.