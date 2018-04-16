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В центре Киева пьяный водитель протаранил два авто и пытался сбежать

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Пьяный водитель вел себя крайне агрессивно. Его задержали прохожие и передали полиции.
Водитель Audi вел себя неадекватно
Водитель Audi вел себя неадекватно
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Льва Толстого пьяный водитель спровоцировал ДТП и пытался сбежать. 

Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, Audi, за рулем которого находился нетрезвый мужчина, влетел в Subaru и Hyundai, попутно задев еще и Volkswagen. 

Свидетели также сообщили, что пьяный водитель Audi пытался сбежать с места ДТП, однако его задержали прохожие и передали полицейским. Правоохранители подтвердили факт опьянения.

Мужчина вел себя крайне агрессивно и бросался на патрульных. В результате аварии он получил рассечение головы и рук. В салоне Audi сработали подушки безопасности, они и спасли жизнь его владельцу.

В результате ДТП пострадали все участники
В результате ДТП пострадали все участники
kiev.informator.ua
Одного из водителей госпитализировали
Одного из водителей госпитализировали
kiev.informator.ua
Audi двигался на большой скорости
Audi двигался на большой скорости
kiev.informator.ua

Водитель Hyundai был госпитализирован. Также пострадал владелец Subaru. У него увечья на лице.

По словам владельцев Subaru и Hyundai, мужчина на Audi влетел в них на большой скоростью.

Напомним, 16 апреля в Киеве на улице Мостицкой пьяный работник автомойки угнал Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит бизнесмену и политику Виктору Медведчуку.

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Теги: Льва Толстого, ДТП, пьяный, Audi, Subaru, Hyundai
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