В центре Киева пьяный водитель протаранил два авто и пытался сбежать

Пьяный водитель вел себя крайне агрессивно. Его задержали прохожие и передали полиции.

В Киеве на улице Льва Толстого пьяный водитель спровоцировал ДТП и пытался сбежать.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, Audi, за рулем которого находился нетрезвый мужчина, влетел в Subaru и Hyundai, попутно задев еще и Volkswagen.

Свидетели также сообщили, что пьяный водитель Audi пытался сбежать с места ДТП, однако его задержали прохожие и передали полицейским. Правоохранители подтвердили факт опьянения.

Мужчина вел себя крайне агрессивно и бросался на патрульных. В результате аварии он получил рассечение головы и рук. В салоне Audi сработали подушки безопасности, они и спасли жизнь его владельцу.

В результате ДТП пострадали все участники kiev.informator.ua

Одного из водителей госпитализировали kiev.informator.ua

Audi двигался на большой скорости kiev.informator.ua

Водитель Hyundai был госпитализирован. Также пострадал владелец Subaru. У него увечья на лице.

По словам владельцев Subaru и Hyundai, мужчина на Audi влетел в них на большой скоростью.

Напомним, 16 апреля в Киеве на улице Мостицкой пьяный работник автомойки угнал Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит бизнесмену и политику Виктору Медведчуку.