В Киеве по Новоконстантиновской дерево упало на автомобиль

Дерево погнуло крышу Daewoo Sens и разбило заднее стекло.

В Киеве по улице Новоконстантиновская на автомобиль Daewoo Sens из-за ветра упало дерево.

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В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло, передает Информатор.

Инцидент произошел через дорогу от бизнес центра Риальто. В момент падения дерева в авто никто не находился, поэтому пострадавших нет.

В результате падения дерева никто не пострадал kiev.informator.ua

На место прибыли представители Киевзеленстроя kiev.informator.ua

Владелец авто заявил, что намерен добиться компенсации. На место прибыла бригада Киевзеленстроя, которая выясняет на чьем балансе находится территория, где высажены деревья.

Напомним, 1 апреля в Киеве из-за сильного ветра в нескольких районах упали деревья, повредив три балкона и разбив две машины. Позднее, в столице еще два автомобиля были повреждены упавшими деревьями.