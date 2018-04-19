В Киеве по Новоконстантиновской дерево упало на автомобиль
В Киеве по улице Новоконстантиновская на автомобиль Daewoo Sens из-за ветра упало дерево.
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В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло, передает Информатор.
Инцидент произошел через дорогу от бизнес центра Риальто. В момент падения дерева в авто никто не находился, поэтому пострадавших нет.
Владелец авто заявил, что намерен добиться компенсации. На место прибыла бригада Киевзеленстроя, которая выясняет на чьем балансе находится территория, где высажены деревья.
Напомним, 1 апреля в Киеве из-за сильного ветра в нескольких районах упали деревья, повредив три балкона и разбив две машины. Позднее, в столице еще два автомобиля были повреждены упавшими деревьями.