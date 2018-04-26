В Киеве зафиксирован температурный рекорд века

Ночь на 26 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Мемпература воздуха не опускалась ниже 16 градусов .

Предыдущий рекорд для этой даты установлен в 1956 году myplanet.u-k-r.info

В Киеве зафиксировали температурный рекорд столетия, ночь на 26 апреля была самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Согласно данным, температура воздуха не опускалась ниже 16 градусов тепла, что на 2,3 градуса выше предыдущего исторического рекорда для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.

“Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 градуса и соответствует минимальной температуре 17 июля“, - заявили синоптики.

Напомним, 16 апреля метеорологи зафиксировали в Киеве два температурных рекорда. Ранее, 2 апреля, синоптики сообщили, что в Киеве март 2018 года стал самым холодным месяцем с начала XXI века.