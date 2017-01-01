В Киеве ряд улиц на три дня оставят без воды

Отключение холодной воды связано с ремонтными работами Киевводоканала.

Жители нескольких районов Киева останутся без холодной воды на период со 2 по 4 мая из-за проведения ремонтных работ.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Без водоснабжения останутся 17 улиц в разных районах города. Воды не будет в течение одного дня несколько часов по таким адресам:

2 мая с 09:20 до 14:00 - ул. Олеговская, 38, 42, 44 (ж/д), 42 (школа-интернат), 36в (радиокомпания), 24-26, 22, 20, 18, 16, 10, 43а, 41, 39, 37 14а, 14в, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3а (частные дома);

2 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Демеевская, 14, 16 (ж/д); пер. Демеевский, 7 (ж/д);

2 мая с 22:00 до 6:00 3 мая - ул. Краснова, 8 (ж/д), просп. Победы, 122, 122а, 124, 128/2 (ж/д), 120 (предприятие), 126 (Киево-Святошинская администрация);

3 мая с 09:00 до 23:00 - ул. Борщаговская (учебные корпуса КПИ № 35, 37, 39, 41);

3 мая с 09:30 до 22:00 - ул. Волынская, 69 (ж/д), 65 (Авиаинвест);

3 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Науки, 32, 34, 34а, 36, 36а; ул. Малокитаевская, 63, 67, 69, 71, семьдесят первом, 73, 72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 84; ул. Ноябрьская, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Уральская, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пер. Тихвинский, 4, 6, 8, 10, 12 (частные дома);

3 мая с 10:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 15, 17, 17в, 19, 21 (ж/д);

3 мая с 10:00 до 19:00 - ул. Квитки Цисык, 67, 69, 71, 77, 79 (частные дома);

3 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Баррикадная, 6, 6а, 8 (частные дома);

3 мая с 22:00 до 07:00 4 мая - бул. Т. Шевченко, 2, 4, 4б, 4в, 6/27; ул. Пушкинская, 25, 25б;

4 мая с 09:00 до 16:00 - ул. Белецкая, 10, 10а, 10в, 12, 12а (частные дома).

Киевводоканале также напомнили о необходимости заранее запастись водой.

Ранее, 24 апреля в Киеве на улице Соломенской прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего пострадало три автомобиля.

До этого, 13 апреля, в центре Киева без водоснабжения остались дома из-за повреждения водопровода во время проведения работ на дождевой канализации неизвестной организацией.