В Киеве водитель Porsche разнес гараж

Водитель утверждает, что он пытался увернуться от другого автомобиля, в результате чего въехал в постройку.

В Киеве мужчина на Porsche разбил гараж и собственный автомобиль. Об этом в понедельник, 7 мая, проинформировало сообщество Киев Оперативный в Facebook.

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Водитель рассказал, что все было нормально, когда он ехал по проспекту Правды в сторону улицы Стеценко. Когда он повернул на улицу Газопроводную, перед ним внезапно начал разворачиваться неизвестный автомобиль.Водитель утверждает, что дабы избежать столкновения, он резко развернул руль вправо и въехал в гараж. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Горе-водителя повезли на обследование к врачу-наркологу.

Мужчина на Порше разнес собственный автомобиль и гараж 0:00 / 00:49

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в Киеве Фольксваген попал под фуру. В результате ДТП погибла девушка.

Также напомним, что в субботу, 5 мая, в Киеве на Троещине инкассаторы попали в ДТП. Есть пострадавшие.