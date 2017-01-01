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В Киеве в Днепровском районе на три дня ограничат движение

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Движение ограничат 9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.
Киевавтодор просит с пониманием отнестись к неудобствам
Киевавтодор просит с пониманием отнестись к неудобствам
facebook.com/kievavtodor

В столице в Днепровском районе по проспекту Павла Тычины на три дня ограничат движение транспорта. 

Об этом в Facebook сообщает в пресс-служба Киевавтодор.

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“9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на проспекте Павла Тычины будет ограничено движение транспорта“, - говорится в сообщении.

На проспекте Павла Тычины уже ведутся работы. Кроме того, дорожники устраивают на этом объекте новое тротуарное покрытие.

Также в коммунальной корпорации отмечают, что на Набережном шоссе уже ведутся работы по обустройству нижнего слоя дорожного покрытия и к концу дня будет уложено покрытие на площади 8 тысяч квадратных метров.

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, с 7 по 9 мая в Киеве в связи с проведением ремонтных работ в на Южном мосту частично ограничено движение.

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова 7 мая рассказала, какие улично-дорожные сети столицы Киевавтодор отремонтирует в 2018 году. 

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Теги: Киевавтодор, ремонт, Днепровский район, движение
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