В Киеве в Днепровском районе на три дня ограничат движение
В столице в Днепровском районе по проспекту Павла Тычины на три дня ограничат движение транспорта.
Об этом в Facebook сообщает в пресс-служба Киевавтодор.
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“9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на проспекте Павла Тычины будет ограничено движение транспорта“, - говорится в сообщении.
На проспекте Павла Тычины уже ведутся работы. Кроме того, дорожники устраивают на этом объекте новое тротуарное покрытие.
Также в коммунальной корпорации отмечают, что на Набережном шоссе уже ведутся работы по обустройству нижнего слоя дорожного покрытия и к концу дня будет уложено покрытие на площади 8 тысяч квадратных метров.
Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, с 7 по 9 мая в Киеве в связи с проведением ремонтных работ в на Южном мосту частично ограничено движение.
Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова 7 мая рассказала, какие улично-дорожные сети столицы Киевавтодор отремонтирует в 2018 году.