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В Киеве мужчина погиб, упав с высоты многоэтажки

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Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на ул. Космической.
Бездыханное тело спустили на землю пограничники
Бездыханное тело спустили на землю пограничники
lb.ua

Во вторник, 8 мая, в Киеве погиб мужчина, упав с многоэтажного дома. Трагедия произошла в Днепровском районе на ул. Космической. Об этом с места событий сообщили  корреспонденты LB.ua.

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Тело обнаружили сотрудники ГСЧС на козырьке подъезда. Спасатели спустили мужчину без признаков жизни на землю. На вид жертве падения около 25-30 лет.

 

Причины произошедшего устанавливает следствие
Причины произошедшего устанавливает следствие
lb.ua

 

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в этот же день – 8 мая в Шевченковском районе Киева разбилась насмерть женщина, упав с восьмого этажа. Личность погибшей пока не установлена, на вид ей около 35 лет.

Также напомним, что 5 мая в Киеве на улице Василия Порика мужчина погиб, выпав с 10 этажа, когда мыл окна. 

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Теги: Киев, смерть, выпал из окна, ГСЧС, Днепровский район
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