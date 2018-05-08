В Киеве мужчина погиб, упав с высоты многоэтажки

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на ул. Космической.

Во вторник, 8 мая, в Киеве погиб мужчина, упав с многоэтажного дома. Трагедия произошла в Днепровском районе на ул. Космической. Об этом с места событий сообщили корреспонденты LB.ua.

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Тело обнаружили сотрудники ГСЧС на козырьке подъезда. Спасатели спустили мужчину без признаков жизни на землю. На вид жертве падения около 25-30 лет.

Причины произошедшего устанавливает следствие lb.ua

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в этот же день – 8 мая в Шевченковском районе Киева разбилась насмерть женщина, упав с восьмого этажа. Личность погибшей пока не установлена, на вид ей около 35 лет.

Также напомним, что 5 мая в Киеве на улице Василия Порика мужчина погиб, выпав с 10 этажа, когда мыл окна.