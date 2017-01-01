В Киеве подросток, рискуя жизнью, спас жителей пятиэтажки от пожара

15-летний Андрей Буртовый в дыму оббежал каждую квартиру и предупредил жильцов об опасности.

После того как жильцы покинули здание, подросток просто ушел домой facebook.com/DSNSKyiv

Пожарные Киева разыскали 15-летнего подростка, который в начале мая спас жителей пятиэтажного дома на проспекте Комарова, 14, от гибели в пожаре.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

В начале мая пожарные прибыли на вызов о пожаре на 5-м этаже жилого дома и застали жильцов на улице, поэтому сразу же приступили к тушению.

Жильцы рассказали спасателям, что жертв удалось избежать благодаря неизвестному парню, который оббежал квартиры дома и предупредил людей об опастности, после чего спокойно ушел домой.

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Они отметили, что парень рисковал своей жизнью, поскольку в подъезде на момент его действий был густой дым.

Неизвестным героем оказался 15-летний Андрей Буртовый. Он рассказал, что возвращался из школы вместе с одноклассниками и увидел как из последних этажей дома валил сильный дым, обратив внимание на то, что не все жильцы могли его увидеть из окон.

“Прибежав к подъезду, я понял, что большинство жителей не знает о пожаре, поэтому решил их предупредить. Внутри подъезда было много дыма, особенно на 5-м этаже. Закрывая лицо от дыма, я начал стучать в каждую дверь и рассказывать людям про огонь. Страшно тогда не было, думал только как быстрее оповестить людей. Убедившись, что сделал все возможное и жители вышли на улицу, я пошел домой. Благодарности не ожидал. Все здоровы и счастливы - это главное“, - сказал подросток.

Напомним, 15 апреля в пятиэтажном доме в Харькове на балконе квартиры вспыхнул пожар. Случайный прохожий спас жизнь маленькому ребенку и пожилому мужчине.